Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани откроется выставка картин Сергея Шойгу

Полученные от продажи билетов деньги планируют направить на благотворительность.

В казанской Национальной художественной галерее «Хазине» представят экспозицию «Творчество ради жизни».

Выставка с работами главы Минобороны РФ Сергея Шойгу жители и гости города смогут увидеть с 21 августа до 12 сентября. На ней будут представлены 83 картины с видами Сибири, написанные в различных техниках, и 17 изделий из дерева, которые изготовил сам министр.

Полученные от продажи билетов деньги планируют направить на благотворительность.

 

КВ
Лента новостей