В Казани откроется выставка картин Сергея Шойгу

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В казанской Национальной художественной галерее «Хазине» представят экспозицию «Творчество ради жизни».
Выставка с работами главы Минобороны РФ Сергея Шойгу жители и гости города смогут увидеть с 21 августа до 12 сентября. На ней будут представлены 83 картины с видами Сибири, написанные в различных техниках, и 17 изделий из дерева, которые изготовил сам министр.
Полученные от продажи билетов деньги планируют направить на благотворительность.