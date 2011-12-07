В Казани откроется выставка картин Сергея Шойгу

В казанской Национальной художественной галерее «Хазине» представят экспозицию «Творчество ради жизни».

Выставка с работами главы Минобороны РФ Сергея Шойгу жители и гости города смогут увидеть с 21 августа до 12 сентября. На ней будут представлены 83 картины с видами Сибири, написанные в различных техниках, и 17 изделий из дерева, которые изготовил сам министр.

Полученные от продажи билетов деньги планируют направить на благотворительность.