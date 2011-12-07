В Казани приступили к первому этапу строительства Вознесенского тракта

В столице Татарстана началось строительство Вознесенского тракта. Об этом сообщает корреспондент «Казанских ведомостей» с места событий.

Дорога будет пролегать от улицы Гвардейская до проспекта Победы, ее протяженность будет составлять 3,8 километра. На этом участке появится 2 тоннеля, 3 подземных перехода и 1 наземный пешеходный переход.

Проектом предусмотрены велодорожки, ливневки, дополнительные съезды и проезды.

На строительство первой очереди планируют потратить 12 млрд рублей.

Общая же протяженность Вознесенского тракта в будущем составит 11,7 километров.