В Казани приступили к первому этапу строительства Вознесенского тракта

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В столице Татарстана началось строительство Вознесенского тракта. Об этом сообщает корреспондент «Казанских ведомостей» с места событий.
Дорога будет пролегать от улицы Гвардейская до проспекта Победы, ее протяженность будет составлять 3,8 километра. На этом участке появится 2 тоннеля, 3 подземных перехода и 1 наземный пешеходный переход.
Проектом предусмотрены велодорожки, ливневки, дополнительные съезды и проезды.
На строительство первой очереди планируют потратить 12 млрд рублей.
Общая же протяженность Вознесенского тракта в будущем составит 11,7 километров.