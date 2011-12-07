В казанском микрорайоне для соципотечников появится новый жилой квартал «Сандугач»

В казанском ЖК «Салават купере» будет построен новый жилой квартал на 18 домов. Он будет называться «Сандугач» — предложивший это имя победитель получил за него сертификат на 10 тысяч рублей в ресторан, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Сандугач» будет находится на пересечении улиц имени Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой — двух татарских исполнителей. Конкурс на это название стартовал в июне. Из 300 предложенных вариантов 10 попали на этап открытого голосования. Среди других вариантов: «Комфортный» «Спутник», «Отличный», «Перспектива», «Мой дом», «Family city», а так же «100-летие ТАССР».

18 домов в новом жилом квартале будут рассчитаны на 1 716 квартир. Готовность объектов на данным момент составляет от 8 до 86%. Ожидается, что постройки будут введены в эксплуатацию в этом и в следующем годах.