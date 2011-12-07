За август в Казани выявили более 8,8 тысяч нарушителей масочного режима

За август в общественном транспорте Казани выявили 8 888 пассажиров, не имеющих при себе средства индивидуальной защиты.

По словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, только за сегодняшнее утро на остановке «Энергетический университет» контролеры вывели из автобусов десять человек.

Рейды на нарушителей масочного режима проводятся на 152 остановках города.

«Еще раз подчеркну, большая просьба ездить в общественном транспорте в масках. Перевозчики, как и пассажиры ждут, когда отменят масочный режим», — обратился к пассажирам Темляков.