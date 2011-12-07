Горкинско-Ометьевский лес стал первым парком в России, где реализуется проект Zero Waste Park

Горкинско-Ометьевский лес стал первым парком в России и вторым в Европе, где реализуется проект Zero Waste Park.

Республика Татарстан активно поддерживает такие общемировые ценности, как сохранение экологии родного края, причем это стремление реализуется не только через уроки экологии для школьников и взрослых, но и воплощается в конкретных образовательных проектах по сохранению окружающей нас природы.

О подробностях таких проектов рассказали в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани.

Так, например, минувшим летом Горкинско-Ометьевский лес стал первым парком в России и вторым в Европе, где реализуется проект Zero Waste Park, поддержанный правительством Татарстана.

В рамках этого проекта на территории парка установлено 210 урн дуального — то есть раздельного сбора отходов. А наглядным примером результатов подобного принципа сбора отхода стали лежаки из переработанного пластика. Более того, в августе на базе контейнерного центра CUBE открылась эколаборатория. Следующим пространством в рамках программы «Казань — город без отходов» стал парк им.Урицкого: здесь установлено 66 урн дуального сбора, лежаки, качели и беседки из переработанного пластика.