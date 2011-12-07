Соль, песок и реагенты: для дорог Казани к зиме припасено все

Хотя улицы Казани еще продолжают щедро поливать затяжные дожди, дорожно-коммунальные службы столицы Татарстана отрапортовали об их полной боевой готовности к предстоящей зиме. Более того, уже в минувший четверг, 15 октября стартовал зимний режим работы для дорожных служб Казани. С прошлой недели диспетчерские службы подрядных предприятий переведены на круглосуточный режим работы с организацией дежурства необходимого количества техники.

Для того, чтобы приход зимы в Казань не стал неожиданностью, в парке коммунальной техники города приготовлено 596 единиц зимней уборочной техники: 246 — для операций первой очереди, 129 комбинированно-дорожных машин и 117 транспортных щеток. Для уборки тротуаров и пешеходных улиц будут задействованы около 600 дорожных рабочих и более 90 единиц техники малой механизации. Такие данные прозвучали в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани.

Чем будет осуществляться противогололедная обработка дорог. Традиционно, по большей части — это песчано-солевая смесь. Ее заготовлено в достаточном количестве — 75 тыс. тонн. В запасе также и 9,5 тыс. тонн двухфазного реагента. Площадь обработки составит около 8 млн кв. м. В первую очередь, как обычно, будет уделено внимание чистке с использованием этих средств главным магистральным дорогам города с большой интенсивностью движения и наличием маршрутов общественного транспорта.

Продлится зимний режим работы для дорожных служб Казани продлится 182 дня — до 14 апреля 2021 года.