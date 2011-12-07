Тысячи казанцев готовы ходить на праздники в национальных костюмах. Одним из самых популярных событий минувшего лета стал праздник национального костюма «Милли кием».

В этом году его отметили впервые, а состоялся праздник на набережной озера Кабан в рамках программы празднования Дня города. Гостей здесь ждал концерт и экскурсии. «Милли кием» посетили более 56 тысяч человек. Примечательная деталь — 2000 из пришедших горячо поддержали идею и сами пришли на праздник в национальных костюмах!

Об этих занимательных подробностях рассказал в ходе делового понедельника в мэрии Казани руководитель Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров.

Добавим, что культурная программа лета Казани была представлена концертом живой музыки в исполнении оркестра La Primavera на набережной озера Кабан и вечером инструментальной музыки «Октава» в Лядском саду. Здесь меломаны смогли услышать звучание такихх редких музыкальных инструментов, как арфа, варган, бас-балалайка, укулеле и кубыз.

Кроме того, в течение лета в казанском парке им. Горького работала открытая студия импровизированных танцев, в сквере им. Аксенова прошел ежегодный фестиваль современной хореографии «Площадь свободы». А Лядской садик и набережная озера Кабан стали площадками импровизационных выступлений Нурбека Батуллы и инклюзивного театра «Э-моция».