Весь снег Казани хотят растопить без остатка

В декабре в столице Татарстана введут в эксплуатацию седьмой по счету крупный снегоплавильный пункт — его сооружение заканчивают на улице Аделя Кутуя.

Открытие этого объекта утилизации собранного с улиц Казани снега позволит при средних снегопадах избежать временных свалок, отметили в ходе делового минувшего понедельника в мэрии Казани. Но все же для подстраховки в предстоящую зиму при возникновении чрезвычайных ситуаций и обильных осадков дополнительно подготовлено восемь площадок для временного складирования снега.

Новый пункт сбора и переработки снега позволит сократить сроки вывоза и утилизации снега с дорог Советского, Вахитовского и Приволжского районов и увеличит производительность снегоплавильных пунктов города до 15600 кубов тонн снега в сутки.

Кстати, первый снегоплавильный пункт появился в Казани в 2007 году на ул. Портовая. А самая крупная станция приема снега расположена на проспекте Победы, между двумя популярными торговыми центрами столицы.