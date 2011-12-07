Казанские ученые предложили список особо охраняемых территорий

Ученые КФУ провели комплексное исследование экологии столицы Татарстана. Они предложили создать в Казани шесть особо охраняемых природных территорий.

В этот список студенты и преподаватели кафедры природообустройства и водопользования ИУЭФ предложили включить леса у поселков Белянкино, Аки и Дербышки. А также три водно-болотных комплекса - «Крачковые озёра» в пойме реки Казанки у моста «Миллениум», «Подувалье» близ посёлка Мирный и «Долина древних рек» у побережья Казанки с притоками рек Киндерки, Солонки, Ноксы и Сухой реки, с многочисленными озерами и водно-болотными угодьями.

По словам заведующей кафедрой Нафисы Мингазовой, работа по изучению экологии Казани завершена. А часть материалов по этим ценным природным объектам подготовлена к передаче в госкомитет РТ по биоресурсам. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Профессор также отметила, что все перечисленные лесные и водно-болотные угодья имеют высокую природную ценность. Поскольку на этих уникальных ландшафтных комплексах обитают редкие виды животных и растений, которые в том числе занесены в Красную книгу Татарстана.