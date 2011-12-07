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Казанцев приглашают на акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – Твой выбор!»

Горожане смогут попробовать пройти отбор на службу по контракту.

В субботу на территории Казанского высшего танкового командного училища состоится акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ — Твой выбор!». Гости мероприятия смогут попытаться пройти отбор на службу по контракту или для поступления в училище.

Посетителям акции презентуют образцы исторической и современной военной техники, продемонстрируют образцы военной формы и накормят в полевой кухне. Изюминкой станет учебное вождение танков и автомобилей, а также стрельба из огнестрельного оружия в тире. Акция начнется в 10:00.

КВ
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