Казанцев приглашают на акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – Твой выбор!»

В субботу на территории Казанского высшего танкового командного училища состоится акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ — Твой выбор!». Гости мероприятия смогут попытаться пройти отбор на службу по контракту или для поступления в училище.

Посетителям акции презентуют образцы исторической и современной военной техники, продемонстрируют образцы военной формы и накормят в полевой кухне. Изюминкой станет учебное вождение танков и автомобилей, а также стрельба из огнестрельного оружия в тире. Акция начнется в 10:00.