ГИБДД Казани проведет массовый рейд

Из-за высокой аварийности Госавтоинспекция Казани проведет массовые рейды в столице. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.

В автоинспекции сообщили, что целью рейдового мероприятия является пресечение грубых нарушений ПДД, из-за которых возникают дорожно-транспортные происшествия. По данным отдела ГИБДД, с начала года в городе случилось 267 аварий. В них погибли 9 человек, еще 303 пострадавших получили различные травмы.

Известно, что серьезная проверка пройдет на магистральных улицах Казани. Также в местах концентрации ДТП.

Особое внимание инспекторы будут уделять превышению установленной скорости движения, выявлению нетрезвых водителей, непредоставлению преимущества пешеходам, а также нарушениям правил перевозки людей. Вместе с сотрудникими ГИБДД на дороги выйдут участковые полиции.