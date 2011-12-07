Мэр Казани предложил присвоить столице РТ звания «Город трудовой доблести»

Сегодня Ильсур Метшин обратился к депутатам Госсовета РТ с предложением подготовить петицию в адрес Владимира Путина о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести», сообщается на сайте мэрии Казани.

На заседании мэр проинформировал о поступивших обращениях жителей, активистов общественных организаций, студентов и преподавателей КФУ, а также коллективов предприятий по данному вопросу.

По словам Метшина, все обращения свидетельствуют о большом патриотизме и огромной любви к городу, его истории и говорят о желании воздать заслуженную честь и славу трудовому подвигу казанцев.

Согласно законопроекту, звание будет присваиваться тем городам, где его жители смогли внести значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.