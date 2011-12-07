В советском районе может появиться новый жилмассив

На сайте исполкома РТ появился документ о возможном появлении нового жилого массива «Северная Чебакса» в Советском районе. На его строительство могут выделить землю общей площадью 52,9 га.

Обсуждения по проекту начнутся с 20 февраля по 26 марта. Сам проект планировки территории нового жилмассива предусматривает использование территории под индивидуальную жилую застройку с развитием рекреационных зон.

В новом районе планируется постройка 159 частных домов, а также магазины, аптеки, отделение банка, пункт охраны правопорядка, центр административного самоуправления и строительство автомобильной магистрали на южной границе территории.