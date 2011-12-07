В столице заработала новая система онлайн-оплаты

Еще с 1 июня минувшего года у казанцев появилась возможность оплатить поездку в общественном транспорте в онлайн-режиме. Для этого необходимо было приложить к валидатору банковскую карту или мобильный телефон с модулем NFC. В банк поступал запрос, после чего со счета списывалась стоимость проезда. Однако за это время жители и гости столицы успели столкнуться с рядом проблем и недостатков.

Сейчас систему оплаты усовершенствовали, и проблема с «черным списком» исчезла. Об этом сообщается на транспортном сайте города.

На сегодняшний день оплатить проезд можно за всех членов семьи. Раньше же в автобусах, трамваях и троллейбусах оплатить проезд в онлайн-режиме можно было только один раз. А если на карте у пассажира не было средств или была подвержена размагничиванию, то он мог услышать отказ от кондуктора салона: «Ваша карта в черном списке».