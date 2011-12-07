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На улице Чернышевского в Казани появился новый арт-объект

Фигуры девушки и парня отлиты из бронзы, вес каждой составляет 350−400 кг.

На улице Чернышевского в Казани появилась скульптура влюбленной пары. Арт-объект «Яратам» посвящен первой любви, сообщается на сайте строительной компании-установщика «СМУ-88».

Скульптурная композиция, изображающая пару влюбленных молодых людей, расположена около лавок купца Курманаева. В ней юноша смотрит на стоящую на балконе девушку и держит за спиной букет цветов.

Изготовлением арт-объекта занимался известный в республике художник Фаниль Валиуллин. Фигуры девушки и парня отлиты из бронзы в натуральную величину, вес каждой составляет 350−400 кг.

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