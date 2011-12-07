Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани на берегу реки установлен новый арт-объект

Новая статуя напоминает человека в тельняшке с палкой в руке.

На берегу Казанки в столице Татарстана установлен новый арт-объект. Соответствующие фото распространились в социальных сетях. Статуя представляет собой человека в тельняшке, который держит в руках палку.

Некоторые из пользователей социальных сетей предположили, что фигура имеет отношение к зимней рыбалке. Другие предостерегли от встречи с арт-объектом ночью. Третьи посетовали, что человек в тельняшке в скором времени будет сломан вандалами. 

КВ
Лента новостей