В Казани на берегу реки установлен новый арт-объект

На берегу Казанки в столице Татарстана установлен новый арт-объект. Соответствующие фото распространились в социальных сетях. Статуя представляет собой человека в тельняшке, который держит в руках палку.

Некоторые из пользователей социальных сетей предположили, что фигура имеет отношение к зимней рыбалке. Другие предостерегли от встречи с арт-объектом ночью. Третьи посетовали, что человек в тельняшке в скором времени будет сломан вандалами.