На Чайковых озёрах в Казани создадут прогулочные зоны и деревянные настилы

Территорию парка Чайковые озёра около казанской городской больницы № 7 планируют обустроить прогулочными зонами и создать вдоль озера деревянные настилы. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в фонде «Институт развития городов РТ».

Как пояснили нашему изданию, генеральный план проекта пока в рабочем процессе на стадии доработки. 18 мая архитектор Виталий Волков презентовал только предварительную концепцию проекта. После этого участники обсудили в группах концепцию и презентовали свои предложения, среди которых: установить информационные табличек на берегах с описанием обитателей озера; адаптировать озеро и под зимние сценарии — лыжи, каток, прокат; построить санузел.

«Проект будет реализован в две очереди. Обсуждения были посвящены второй очереди. Она предполагает создание прогулочных зон и деревянных настилов вдоль озера, а также организацию спусков к воде. На обсуждаемой территории находятся места гнездования чаек. Чтобы сохранить экосистему озера, проект будет реализовываться в сотрудничестве с экологами и орнитологами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что далее авторы проекта разработают архитектурные решения места и сформируют итоговую концепцию, которая будет согласована с жителями на второй встрече.

Напомним, что в первой очереди будущего парка планируется создать не только зоны отдыха для местных жителей, но и зоны реабилитации пациентов горбольницы №7.