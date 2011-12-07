В Казани проведут вебинар по ситуационным центрам в преддверии Kazan Digital Week

В Казани проведут вебинар по ситуационным центрам в преддверии международного форума Kazan Digital Week, сообщают организаторы.

Вебинар пройдет на базе «Татмедиа». Участники обсудят проблемы создания системы ситуационных центров в условиях цифровой трансформации, роль ситуационного центра в структуре госуправления, а также практические вопросы.

Вебинар пройдет 23 июня. Начало в 11.00. Участие бесплатное. Регистрацию можно пройти по ссылке: kazandigitalweek.com/sc.