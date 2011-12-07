Пирсы, беговые и велодорожки: каким предстанет новый парк «Спортивный» в Казани

Мнения жителей

Масштабная работа по благоустройству общественных пространств стартовала в Татарстане в 2015 году. К настоящему времени в рамках программы развития общественных пространств благоустроено 443 общественных пространства во всех 43 муниципальных районах и двух городских округах республики.

За общественные пространства проголосовали 170 тысяч человек. Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Казани (56 тыс. голосов) и Набережных Челнов (21 тыс. голосов). Также активно проголосовали жители Альметьевского (почти 13 тыс. голосов), Нижнекамского (11,5 тыс. голосов) и Зеленодольского (почти 8 тыс. голосов) районов Татарстана.

Лидером голосования среди общественных пространств Казани стал парк «Спортивный», за него проголосовали 6645 человек; в Набережных Челнах — набережная им. Фикрята Табеева, набравшая 6165 голосов.

Как рассказали «Казанским ведомостям» в пресс-службе Фонда «Институт развития городов РТ». на сегодняшний день продолжается разработка эскизного проекта Спортивного парка. Проектировщики опираются на итоги общественных обсуждений, а также на результаты градостроительного и антропологического анализов территории.

«Задача проекта — максимально сохранить природную территорию и создать комфортное рекреационное пространство на берегу Казанки. Сохранят и экореабилитируют ООПТ „Крачковые озера“, которые находятся здесь», — говорится в сообщении.

Связь с городом и пирсы

В пресс-службе фонда также пояснили, что разработчики также учитывают наличие крупных спортивных объектов на территории — они режимные, занимают большую площадь и формируют самостоятельную событийную повестку.

Для того, чтобы парк успешно функционировал, архитекторы предлагают следующую стратегию развития территории:

1. Создать новые входные группы и связи с городом

2. Делать акцент на зоне набережной, которая позволит организовать вдоль всего побережья велосипедные, рекреационные и беговые маршруты. Здесь появятся пирсы для того, чтобы любоваться островками Казанки и проводить время у воды.

Так, с одной стороны, точки притяжения будут находиться в отдалении от больших объектов, с другой, будет сохранена спортивная тематика парка;

3. Интегрировать в парк существующие и строящиеся объекты. Организовать вокруг них открытые зеленые зоны;

4. Создать новые культурные и спортивные точки притяжения вдоль всего парка.

Благоустройство парка начнется в 2022 году

На деловом понедельнике в казанской мэрии заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев рассказал, что приступить к благоустройству парка планируется в следующем году.

«Парк „Спортивный“ будет включать территорию от моста „Миллениум“ до третьей транспортный дамбы со стороны стадиона „Ак Барс“», — сказал Куляжев.