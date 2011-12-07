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В столице РТ частично закроют дороги по улицам Айвазовского, Толстого и Бутлерова

Ограничение движения связано с проведением работ по перекладке тепловых сетей.

На улицах столицы Татарстана временно будут перекрыты несколько участков транспортного движения. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов, сообщает мэрия Казани.

Проехать с 22 по 23 августа нельзя будет на участке от проезжей части по улице Бутлерова в районе пересечения с улицей Айвазовского.

Также с 29 по 30 августа ожидается полное закрытие проезжей части по улице Толстого в районе дома №45 по улице Бутлерова. 

Ограничение движения транспорта связано с проведением работ по перекладке тепловых сетей.

КВ
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