В Авиастроительном районе Казани построят жилье для 4 тысяч человек

В Авиастроительном районе Казани запланировано строительство восьми 15-этажных домов, в которых поселятся 4,3 тыс. человек. Информация об этом опубликована сборнике документов городского исполкома.

Общая площадь новых квартир составит 100 тыс. кв. м. В проект строительства входят детский сад на 340 мест и школа для 1,2 тыс. учеников.

Кроме того, в проекте подразумевается строительство двух магазинов, автостоянки на 1 тыс. машин, а также торгового комплекса.