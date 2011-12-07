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В Казани продают вагонное депо за 121 млн рублей

Инвесторы могут сделать из депо складское помещение.

В Казани бывшее пассажирское вагонное депо выставили на торги. Их проведет Российский аукционный дом. Объявление опубликовано на сайте организации.

Помещение площадью 11 тыс. кв. м. уйдет с молотка 27 августа. Здание принадлежит «Федеральной пассажирской компании». Вместе с депо продается несколько земельных участков общей площадью 1,7 га. Бывшее депо подключено к сети электроэнергии и имеет водоснабжение, отмечается в объявлении.

Депо расположено неподалеку от федеральной трассы между Новым Юдино и Займищем. Использовать территорию предлагают под крупный производственный комплекс или склад.

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