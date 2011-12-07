В центре Казани снова перекроют дороги на выходные из-за триатлона

21 и 22 августа в центре Казани будут перекрыты несколько дорог из-за всероссийских соревнований «Казанский триатлон — 2021», об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 6.00 и до 18.00 в субботу, а также до 12.00 в воскресенье будет закрыта улица Хади Такташа от улицы Салимжанова до улицы Назарбаева. Движение будет перекрыто полностью.

Также 21 августа с 6 утра и до 17.00 будут недоступны участки: по улице Салимжанова по направлению от улицы Пушкина до улицы Такташа по правой полосе движения, по улице Татарстан от Марджани в сторону Салимжанова также по правой полосе. Полностью будет перекрыта улица Такташа от Назарбаева в сторону Оренбургского тракта и по сама улица Назарбаева от Такташа в сторону улицы Тукая.

Также движение будет приостановлено по улице Даурской в сторону Такташа от Павлюхина и на улице Назарбаева от Павлюхина до Такташа. До 18.00 будет закрыт участок улицы Марджани от Назарбаева в сторону улицы Татарстан.

22 августа с 6 утра и до 12 дня будет полностью перекрыт участок улицы Салимжанова от Пушкина до Назарбаева.

Соревнования начнутся около озера Кабан, ожидается прибытие около 800 участников из 50 городов России. Спортсмены должны будут перекрыть водоем, затем проехать по центру города на велосипедах, а после этого пробежать вдоль озера и Старо-Татарской слободы.