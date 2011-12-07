Андрей Макаревич презентует на фестивале «Аксенов фест» в Казани свою новую книгу

В Казани пройдет фестиваль «Аксенов фест», гостями которого станут музыкант Андрей Макаревич, писатель Гузель Яхина и группа Необарды. Помимо них в фестивале примут участие и другие писатели, музыканты, поэты и фотохудожники. Об этом сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на аппаратном совещании.

«Фестиваль пройдет с 22 по 25 сентября и будет посвящен Году родных языков и народному единству в Республике Татарстан, развитию детской популярной литературы и творчеству Василия Аксенова», — сообщил Абзалов.

Также он добавил, что местом проведения мероприятия по традиции будет Дом-музей Аксенова, но для участия в дискуссиях и лекциях участники приглашаются в Национальную библиотеку РТ.

В первый день фестиваля будет представлена уникальная антология «Современная татарская проза на французском языке», выпущенная в крупном парижском издательстве. Ее презентует политолог и переводчик Филипп Юркович.

На второй день свой новый литературный труд под названием «Двенадцать месяцев — двенадцать рассказов» представит музыкант Андрей Макеревич. Ответит на вопросы о творчестве Василия Аксенова и проведет дискуссию на тему «Путешествие в страну Большие Эмпиреи. СССР — миф и реальность» писательница Гузель Яхина.