Отдыхающих в парках Казани летом было вдвое меньше

Побывали на концертах, погуляли в парках и посетили выставки в два раза меньше людей, чем в прошлом году в это же время. Познакомиться с культурной жизнью столицы Татарстана отважился лишь каждый пятый казанец: прошедшие в парках и скверах Казани более 500 мероприятий посетили около 226 тысяч человек.

Такие данные привел в своем докладе на минувшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров. Он отметил при этом характерную деталь прошедшего культурно-развлекательного сезона: казанцы и гости столицы стали тщательнее планировать свой досуг и выбирать места предполагаемых посещений.

Различные общественные пространства города тоже серьезно готовили для посещения людей, выбравших для отдыха прогулку в ближайшем парке или на набережной, концерт или кинопоказ под открытым небом.

Для этого в целях антиинфекционной профилактики во всех парках и скверах Казани разместили информационные таблички и наклейки с указанием социальной дистанции, в пунктах общественного питания появились санитайзеры на входе, а работники этих предприятий трудились в масках.

Спортивные занятия на свежем воздухе неизменно привлекают внимание поклонников здорового образа жизни. Так, минувшим летом в парках Казани ведущими партнерами по насыщению парков спортивными активностями, как и прежде, выступили организаторы проекта «Зеленый фитнес». За три летних месяца в парках состоялось более 250 бесплатных тренировок, на них побывали 7,5 тыс. горожан.

Добавим, что помимо этого все желающие могли посещать бесплатные тренировки по бегу и кроссфиту. Те, кто вместо активных движений предпочитает йогу и медитацию, могли начать утро с занятий на набережной озера Кабан, а также на бульваре «Ак чәчәкләр», в парке «Крылья Советов», парке Победы и даже на крыше центра семьи «Казан»!

А вот может ли огород быть общественным? В Казани — да! Он объединяет желающих копаться на грядках, но не имеющих дачного участка. Вот уже третий год подряд в парковой зоне Горкинско-Ометьевского леса Казани успешно действует необычный для мегаполиса проект — общественный огород. Идея делиться своими секретами выращивания урожая оказалась успешной, горожане с энтузиазмом ее поддержали. Благодаря общественному огороду в парке образовался своеобразный клуб по интересам, где можно было обмениваться растениями, семенами и опытом.

Любопытно, что в Казани иностранные языки изучают прямо на улице. Так, например, в течение всего лета в казанском парке им. Горького большим успехом пользовались бесплатные занятия по английскому и испанскому языкам. А на набережной озера Кабан работал Клуб разговорного татарского языка для желающих научиться в такой простой форме общаться на втором государственном языке Республики Татарстан.

Кстати, изучение иностранных языков может стать полезным и перспективным делом для жителей Казани. Республика Татарстан активно поддерживает такие общемировые ценности, как сохранение экологии родного края. Причем это стремление сообща беречь природу реализуется не только через уроки экологии для школьников и взрослых, но и воплощается в конкретных образовательных проектах по сохранению окружающей среды.

Так, например, минувшим летом казанский Горкинско-Ометьевский лес стал первым парком в России и вторым в Европе, где реализуется проект Zero Waste Park, поддержанный правительством Татарстана. В рамках этого проекта на территории парка установлено 210 урн дуального, то есть раздельного, сбора отходов. А наглядным примером практических результатов подобного подхода стали… лежаки из переработанного пластика. Более того, в августе на базе контейнерного центра CUBE открылась эколаборатория. Следующим пространством в рамках программы «Казань — город без отходов» стал парк им. Урицкого: здесь установлено 66 урн дуального сбора, а также лежаки, качели и беседки из переработанного пластика. Соберем отходы правильно — и отдохнем на появившихся благодаря этому скамейках.

Завершая обзор культурных событий минувшего лета, глава Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров отметил еще вот какую знаковую деталь: автокинотеатры Казани стали выходить в лидеры по посещаемости.

Действительно, это очень удобно. И безопасно. Кинопоказы под открытым небом в хорошую летнюю погоду и раньше привлекали казанцев. Например, нынешним летом прошли кинопоказы в рамках проекта «Ретро-четверг» в парке «Крылья Советов», на набережной озера Кабан представили зрителям свои фильмы татарстанские режиссеры, в парке им. Горького состоялся фестиваль короткометражек. Новой и популярной площадкой для кинопоказов в этом году стала территория центра семьи «Казан». Здесь киноленты на широком экране можно было посмотреть прямо из окна своего личного автомобиля — так работал бесплатный автокинотеатр.

Так что лето в Казани каждый казанец мог разнообразить по своему вкусу, настроению и чаще всего — бесплатно!