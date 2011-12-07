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ТЦ KazanMall откроется в декабре

Самый крупный торговый центр в Татарстане построили на улице Павлюхина в Казани.

Самый крупный татарстанский ТЦ KazanMall откроется в декабре, сообщили в пресс-службе компании UD Group. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«Официальное открытие торгового центра пройдет в декабре, однако техническое открытие может быть уже в ноябре», — рассказали агентству.

Напомним, площадь самого крупного ТЦ в Татарстане составляет 137,7 тыс. кв. м. Заключение о соответствии объект получил еще в мае. Первые два этажа займет паркинг, на остальных разместятся кафе, магазины и развлекательные зоны.

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