Самый крупный татарстанский ТЦ KazanMall откроется в декабре, сообщили в пресс-службе компании UD Group. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«Официальное открытие торгового центра пройдет в декабре, однако техническое открытие может быть уже в ноябре», — рассказали агентству.

Напомним, площадь самого крупного ТЦ в Татарстане составляет 137,7 тыс. кв. м. Заключение о соответствии объект получил еще в мае. Первые два этажа займет паркинг, на остальных разместятся кафе, магазины и развлекательные зоны.