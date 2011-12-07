Украсить казанские парки могут фигуры из мусора

Выставка посвящена экологии и знакомит с текущей ситуацией с бытовыми отходами в нашей стране. Гости экспозиции могут узнать все о раздельном сборе мусора, судьбе пластика, стекла и металла после прохождения ими этапа сортировки и поступления на мусороперерабатывающий завод. Об этом рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Главная задача выставки - научить татарстанцев более бережному отношению к природе и побудить их грамотно разделять отходы. Вход на экспозицию свободный.

По словам руководителя Дирекции парков и скверов Казани Марата Закирова, в нашем городе планируется разработка арт-объектов и элементов уличного благоустройства из переработанных пластиковых отходов. Возможно, к процессу проектирования будут привлечены учащиеся дизайнерских и архитектурных отделений вузов.

- Власти города очень заинтересованы в таком проекте, - подчеркнул Закиров. - В Горкинско-Ометьевском лесу уже установлено 12 шезлонгов, на 95% произведенных из переработанных материалов. Еще 5 подобных кресел размещены в парке имени Урицкого. Помимо прочего, здесь есть беседка, качели и лавочки, сделанные из вторсырья.

Марат Закиров рассказал, что сейчас Дирекция парков и скверов изучает, способна ли столь нестандартная мебель соответствовать современным нормам комфорта и при этом выдерживать природную нагрузку.

- Начиная с мая этого года из Казани было вывезено более трех тонн полезных фракций, - сообщил Закиров. - Это три тонны мусора, которые не только не навредили экологии нашего мегаполиса, но и отправились на переработку. Значит, уже в ближайшем будущем татарстанцы получат новые футболки, велосипеды, скейтборды и многое другое, произведенное с использованием вторсырья.