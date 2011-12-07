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В Казани ограничат движение на трех улицах

Временные неудобства связаны с работами на сетях водопровода и тепловода.

В Казани на трех улицах перекроют движение, сообщили в пресс-службе исполкома столицы РТ.

Так, до 23 октября будет перекрыт участок дороги около дома №52а на ул. Техническая из-за работ на сетях водопровода.

До 31 октября будет ограничено движение на ул. Козина – от первого заезда во двор дома №60 на ул. Сигбата Хакима до перекрестка ул. Сигбата Хакима и ул. Нигматуллина. Временные неудобства связаны со строительством водопровода.

На этот же срок будет ограничено движение возле домов №32 и №34 на ул. Горького из-за ремонта тепловода. 

КВ
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