Где и когда в Казани откроют новогодние площадки

С 21 по 24 декабря новогодние представления пройдут в поселках Кадышево, Борисоглебское, Сухая Река, Северный, Дербышки. Руководство АО «КМПО» подготовило праздничную программу для своих заводчан, их детей и всех жителей Авиастроительного района. Состоится она 22 декабря на площади перед заводоуправлением. В программе концерт, конкурсы и игры.В тот же день в жилом комплексе «Салават Купере» откроется новогодняя площадка с участием творческих коллективов Московского и Кировского районов. 22 декабря начнет работу и национальная новогодняя деревня «Ханский двор». Все казанцы смогут посмотреть там анимационные шоу, выступления лучших танцевальных и вокальных коллективов, отведать блюда национальной кухни, покататься на лошадях и коньках.В Кировском и Московском районах с 20 по 30 декабря во второй раз пройдет конкурс «Новый год во дворе». Жители будут состязаться, кто лучше всего украсит свой двор на новогоднюю тематику.24 декабря казанцы и гости города могут с удовольствием поучаствовать в открытии новогодней елки в Старо-Татарской слободе. Праздник пройдет на набережной по улице Марджани в очень атмосферной обстановке.25 декабря новогодние елки откроются в парке «Крылья Советов», парке Горького, сквере у Государственной татарской филармонии. 26 декабря праздник состоится в парке «Калейдоскоп», а 27 декабря - в парке «Сосновая роща», где новогодняя звезда зажжется на 20-метровой елке.Также новогодние елочные комплексы будут работать все дни зимних каникул в поселках Мирный, Кукушкино, Отары, Юдино, Красная Горка, Левченко и во многих других.В этом году встретить Новый год и послушать праздничные поздравления президента страны и президента республики можно будет на двух площадках - у центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». До 2 часов ночи 1 января там будут идти праздничная программа и дискотека.