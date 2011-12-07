Инспекторы ГИБДД Казани отправили на штрафстоянку 80 нарушителей

Госавтоинспекция Казани сообщила результаты рейда, проходящего накануне вечером.

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции Казани, на штрафстоянку отправили 80 нарушителей парковки. Им может грозить наказание в виде штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей.

В ГИБДД отметили, что неправильно припаркованные автомобили создают препятствие как для других участников дорожного движения, так и для работы аварийно-спасательных служб и уборки улиц.