Инспекторы ГИБДД Казани отправили на штрафстоянку 80 нарушителей

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Госавтоинспекция Казани сообщила результаты рейда, проходящего накануне вечером.
По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции Казани, на штрафстоянку отправили 80 нарушителей парковки. Им может грозить наказание в виде штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей.
В ГИБДД отметили, что неправильно припаркованные автомобили создают препятствие как для других участников дорожного движения, так и для работы аварийно-спасательных служб и уборки улиц.