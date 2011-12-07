Почти половина жилья в Татарстане возведено с помощью личных средств граждан

В 2020 году сдано в эксплуатацию 2 млн 680 тысяч квадратных метров жилья. Из них по программе соципотеки возведено 153 дома, или 216,5 тысяч квадратных метров. В 2020 году расширили перечень категорий граждан, имеющих право на участие в программе — теперь получить соципотечную квартиру могут и молодые семьи.

Кстати, почти 40% построенного в 2020 году жилья, или 1 млн 11 тысяч квадратных метров, было инвестиционным. Так, например, благодаря привлечению личных средств татарстанцев, в рамках индивидуального жилищного строительства построено 11 тысяч домов общей площадью 1 млн 452 тыс. квадратных метров.

Такие данные сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства, состоявшейся сегодня в ДК Саид-Галеева.