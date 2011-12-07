Крымская весна согрела казанцев

К площади Тысячелетия, месту проведения мероприятия, с плакатами и флагами с разных сторон шли толпы людей - студенты вузов и работники предприятий, общественные активисты.В ответ на громкие взгласы «Крым наш!» слышалось еще более дружное «Мы вместе!». Действительно, вот уже два года жители России вместе с крымчанами. Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого 96,77% его участников (при явке 82,71%) жители Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.

Безусловно, воссоединение Крыма стало значимым событием и для татарстанцев. В день празднования второй годовщины они активно пели песни о дружбе народов, и даже обильный снегопад не мешал участникам митинга выражать свою радость. Ну а плакаты с надписью «Люблю тебя, Крым», пожалуй, и вовсе говорили сами за себя. Вся обстановка этого события не могла не согреть казанцев в холодный, пусть и весенний, день.

- Погода несколько изменилась, но у нас праздник! Мы отмечаем замечательный праздник – воссоединение Крыма. Желаю, чтобы и дальше наша страна процветала, - поприветствовал участников митинга Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Традиционно Рустам Нургалиевич сделал селфи с активистами и выложил совместную фотографию в социальные сети. В митинге-концерте также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, глава Бахчисарайского района Республики Крым Рефат Дердаров.

- Мои родственники живут в Крыму и они также, как и мы, вот уже второй год подряд радуются воссоединению. Находясь здесь, на митинге, я чувствую, что я сейчас рядом с ними, хотя нас разделяют тысячи километров, - поделилась пенсионерка Анна Савинова.

Глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров поблагодарил Татарстан за поддержку, оказанную в период восстановления экономики республики Крым.

- Крымчане сделали выбор, которым будут гордиться наши дети и внуки! Крым вернулся в родную гавань! Татарстан стал для нас надежным союзником и добрым наставником. Вашу поддержку мы чувствуем с самых первых дней Крымской весны. Вы содействовали решению проблем в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, молодежной политики и других вопросах, - прокомментировал Рефар Дердаров.

Праздничные мероприятия в честь вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ прошли в этот день во многих городах страны.