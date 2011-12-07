Придет ли в Казань большая вода?

Но при резком и устойчивом потеплении возможно подтопление низинных территорий. Основные риски приходятся на жилые массивы, расположенные в низинах и по берегам малых рек города, так как основная масса оставшегося снега при таянии попадает в малые реки Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса, Сухая.С паводковой ситуацией в поселках Казани ознакомился на этой неделе руководитель исполкома города Денис Калинкин. В частности, он посетил поселок Самосырово. О готовности жилого массива к весеннему половодью доложил начальник управления гражданской защиты исполкома города Фердинант Тимурханов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Ситуацию с возможным подтоплением подчас усугубляют сами местные жители и предприниматели, возводящие здания в проблемных зонах. Так, в поселке Самосырово вдоль Мамадышского тракта без согласования параметров водного стока паводковых вод были построены два частных объекта. При строительстве грунт был поднят на 1,5 метра, что привело к завалу колодца, который обеспечивал в этом месте отток воды. При резком потеплении снег начнет активно таять, при этом возможно подтопление низинных территорий. В зоне риска находятся 18 домов на улице Мира, сообщил Фердинант Тимурханов. «Усложняет проход воды и засыпанный колодец, теперь пропускные трубы не смогут справляться с паводковой водой, следовательно, талые воды будут попадать в реку Ноксу», - объяснил начальник управления гражданской защиты.Участники выездного совещания приняли решение, что в случае подтопления территории на проблемном участке будут установлены насосы для откачки воды. Кроме того, здесь был прочищен канал для стока вод.Начало паводка ожидается в первой половине апреля. Сейчас в городе проводятся противопаводковые мероприятия: прочищаются водоотводные канавы, создаются насыпные преграды для талой воды, проведена прочистка русел малых рек, проверяется насосное оборудование в подземных переходах, прочищаются ливневки, в организациях и управляющих компаниях заготавливаются трапы и мешки с песком. Для оперативного реагирования в условиях паводка подготовлены 150 маневренных групп, подготовлена спецтехника, а также насосы, мешки с песком, трапы. Определены 12 пунктов временного размещения населения вместимостью 2910 человек.В круглосуточном режиме работают оперативные службы ЖКХ и ЕДДС, куда жители смогут обратиться в случае подтопления, позвонив по номеру телефона 8 (843) 555-07-96 или 8 (843) 264-41-09.Спасатели с началом весны проводят подомовой обход в поселках, которые находятся в зоне риска подтопления в период половодья. Сотрудники управления гражданской защиты проводят инструктаж жителей, раздают листовки, напоминают о мерах безопасности.