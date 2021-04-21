Закатать в асфальт: где и в каких поселках Казани отремонтируют дороги в этом году

Главы администраций районов города доложили о ходе ремонта дорог, оснащения поселков уличным освещением, строительства коммунальных сетей и соцобъектов.

— Сейчас вокруг Казани — 97 жилых массивов, подавляющая их часть была присоединена с 2007 года. В свое время, приезжая в эти поселки, можно было увидеть очень красивую природу, ухоженных коров, мирно гуляющих по зеленой травке — традиционный сельский пейзаж. А сейчас и активные жители города с удовольствием переезжают сюда, строят здесь крепкие зажиточные дома и это радует нас. К сожалению, социальная и коммунальная инфраструктура не поспевает за развитием поселков. Количество новых светоточек, объектов социальной инфраструктуры и другие показатели радуют, но всегда хочется сделать еще больше, — так охарактеризовал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.

Большие надежды по решению проблем с поселковой инфраструктурой связаны с поддержкой Президента РТ Рустама Минниханова и созданием Института пространственного развития, отметил глава города.

— Сегодня у нас есть планы до 2030 года, в том числе — по развитию Казанской агломерации. Граница между городом и нашими пригородами, поселками должна стираться. Нужно делать это профессионально, поэтому мы надеемся на решение нашего президента и на вклад института, — добавил Ильсур Метшин.

На каких поселковых улицах ждать ремонт?

Одним из ключевых и важных вопросов для нормальной жизни в пригороде — обновление улично-дорожной сети.

Так, согласно заверению главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимура Алибаева, в этом году планируется выполнить ремонт дорожного полотна на двух улицах — Бестужева и Ключищенская, а также обновить тротуар по ул. Шоссейная в поселке Борисоглебское.

В Кировском и Московском районах построены или обновлены практически все дороги, ведущие к жилым массивам.

— За три года отремонтировано 17 улиц протяженностью 9 км, проведено освещение, имеется городской транспорт, — доложил глава администрации районов Сергей Миронов. — Исключением является Займище, где для запуска автобусного сообщения необходимо разворотное кольцо и частично тротуары.

При этом в ремонте по-прежнему нуждаются две трети поселковых дорог в районах, добавил глава района. В этом году отремонтируют ул. Югославская в поселке Краснооктябрьский, ул. Вагонная в Аракчино и ул. Тан в Залесном.

В Вахитовском и Приволжском районах на этот год запланирован ремонт более 14 тыс. кв. м дорог в поселках Аметьево, Плодопитомник, Старые Горки, Борисково.

В Советском районе за последние 6 лет отремонтировано 85 дорог протяженностью чуть более 49 км. В этом году работы запланированы на шести дорогах протяженностью порядка 6 км на общую сумму 50 млн руб в шести жилых массивах: Вознесенское, Троицкий Лес, Константиновка, Большие Дербышки, Новая Сосновка и Султан Ай, сообщил глава администрации района Роман Фатхутдинов. Он отметил также, что для приведения в порядок всех дорог района, нельзя надеяться только на средства федерального национального проекта «Безопасные качественные дороги» и ждать только их. Для этого потребовалось бы 160 лет. Поэтому в администрации Советского района для улиц, нуждающихся в ремонте дорожного покрытия, стремятся изыскивать средства из других программ, например, по благоустройству садоводческих дорог и маршрутов.

— Взять для примера Ново-Савиновский и Авиастроительные районы: за 9 лет на дороги направлено почти 500 млн рублей. Не каждый город соседних регионов может похвастаться такими масштабами, — отдал должное работам по дальнейшему благоустройству поселков мэр.