Ильсур Метшин одобрил проекты реконструкции зданий в центре города

Мэр Казани Ильсур Метшин провел выездное заседание группы по строительству и реконструкции архитектурных объектов в историческом центре города. Проекты четырех из них были одобрены, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в ходе заседания было принято решение о надстройке одного этажа во дворе гостиницы по ул. К. Маркса, 8/13, а с другой стороны здания полностью убрать все окна, после чего оно будет соответствовать нормам.

После Метшин прибыл на площадку по улице Большая Красная, где вскоре появится пятиэтажное здание ГУЭБиПК МВД по РТ общей площадью 5,8 тыс. кв. метров. На объекте предусмотрен подземный паркинг.

Кроме того, градоначальник дал своё одобрение на возведение индивидуального жилого дома по улице Волкова. Метшин отметил, что на примере этого дома можно показать другим жителям, как надо правильно строить и реконструировать дома в центре.

Также мэр Казани дал рекомендации по строительству предприятия общественного питания «Фудмолл» по улице Гаяза Исхаки. Собственникам необходимо учесть высоту здания, а также изучить исторические особенности местности.