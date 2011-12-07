В Казани начались работы по программе «Наш двор»: что делают на территориях у домов в первую очередь?

Что делают в первую очередь?

Первым делом вырубаются деревья, признанные аварийными и мешающими проезду спецтехники. Затем на очереди снос незаконных хозяйственных построек. Подрядчики по дорожным работам также начинают с демонтажа: убирают верхний слой асфальта и поребрики. После этого на намеченных участках для проезжей части и будущих тротуаров следует укладка щебня, установка бортовых камней, затем уже заливка асфальтового покрытия.

После обустройства новых дорог и тротуаров во дворах установят скамейки, урны, детское и спортивное оборудование на покрытии из песка. Появятся и новые опоры освещения, обновят существующие. Обязательный пункт работ: создание асфальтобетонной площадки для размещения зоны ТКО и установка хозяйственно-бытового оборудования.

Могут ли жители контролировать ход работ?

Схемы дворов реализуют по принципу соучаствующего проектирования. То есть проект реконструкции двора обсуждается и согласовывается с жителями. Также жители контролируют и принимают проводимые работы. После завершения работ по программе «Наш двор» татарстанцы могут дополнять совместно с управляющими организациями дворовые пространства так, как они хотят: создавать палисадники, выполнять дорожную и интерактивную разметку для игр.

Уже сейчас во дворах, отремонтированных по программе в прошлом году, по мнению жителей, отдыхает больше детей с родителями, людей старшего поколения и подростков, которые катаются на велосипедах, самокатах, поют под гитару. Следующий шаг — проведение совместных праздников, мероприятий.

Куда отправлять предложения и можно ли повлиять на сроки ремонта двора?

Активные жители могут направить свои предложения в управляющую организацию и обратиться по номеру горячей линии программы 8 (800) 27-5-2020 и WhatsApp +7 939 302-20-20, написать в социальные сети: Инстаграм (@dvor.tatar) и Вконтакте (vk.com/dvor.tatar).

В этом году по программе «Наш двор» будут благоустроены 1074 двора республики. Паспорт с финальной схемой благоустройства размещают во дворах за три дня до начала работ и публикуют на сайте dvor.tatar.

Посмотреть, будет ли двор отремонтирован по программе, можно на этом же сайте. Если двор вошел в список на 2022–2024 годы, жители близлежащих домов могут напрямую повлиять на очередность проведения ремонтных работ. Для этого нужно принять участие в голосовании за топ-200 дворов, которые войдут в перечень ремонтируемых в следующем году.

За 5 лет в Татарстане по программе «Наш двор» будут благоустроены 6923 двора — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии по результатам инвентаризации БТИ и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий, реализуемым в республике. Общий бюджет программы в этом году, как и в прошлом, составляет 8 миллиардов рублей. Все адреса дворов, вошедших в программу, отмечены на карте благоустройства сайта dvor.tatar.