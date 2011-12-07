Завтра в Казани пройдёт мастер-класс по латиноамериканским танцам на открытом воздухе

В Казани 22 мая в 19:00 пройдёт мастер-класс по латиноамериканским танцам на набережной озера Кабан, сообщает Instagram-аккаунт озера Кабан.

Сообщается, что на мероприятии будут присутствовать тренера студии танца Dance Spirit, которые помогут желающим освоить новые телодвижения и раскрыть возможности в танцевальном искусстве.

Вход бесплатный, мероприятие пройдёт на палубе под театром Камала.

В случае плохой погоды, организаторы рекомендуют за час до мастер-класса зайти на Instagram-аккаунт озера Кабан @kabanlake и проверить информацию о проведении мероприятия.