Завтра в Казани пройдёт мастер-класс по латиноамериканским танцам на открытом воздухе

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В Казани 22 мая в 19:00 пройдёт мастер-класс по латиноамериканским танцам на набережной озера Кабан, сообщает Instagram-аккаунт озера Кабан.
Сообщается, что на мероприятии будут присутствовать тренера студии танца Dance Spirit, которые помогут желающим освоить новые телодвижения и раскрыть возможности в танцевальном искусстве.
Вход бесплатный, мероприятие пройдёт на палубе под театром Камала.
В случае плохой погоды, организаторы рекомендуют за час до мастер-класса зайти на Instagram-аккаунт озера Кабан @kabanlake и проверить информацию о проведении мероприятия.