Старая Казань обновляется ежечасно

На этот раз мы проложили маршрут через Старо-Татарскую слободу. Один из главных центров притяжения в легендарном уголке старого города - мечеть Марджани.

- Работа идет практически круглосуточно. Специально для работы в ночное время поставлены прожекторы. Объекты у нашей бригады серьезные и очень ответственные - сама мечеть и пять домов возле нее. Сейчас приводим в порядок фасады. Стараемся успеть к Универсиаде, - рассказал прораб Ильшат Вафин. Около мечети планируется создать уютную пешеходную зону, которая, возможно, станет любимым местом семейного отдыха казанцев. Недалеко от мечети, на улице Каюма Насыри, под №10 находится дом ученого-просветителя XIX века Шигабуддина Марджани. Когда-то он был местом настоящего паломничества, сюда приходили известные ученые, писатели, музыканты... До недавнего времени это двухэтажное деревянное строение пребывало в полуразрушенном состоянии. Дом несколько раз горел, у него обрушилась крыша, а резные ворота безвозвратно утрачены. Дом Марджани и еще несколько образцов деревянного зодчества реставрирует Министерство лесного хозяйства РТ. Буквально из руин возрождаются на этой улице исторические усадьбы Кушаевых и Казаковых. Их реставрацией занимается «КамаСтройИнвест». Полным ходом в Старо-Татарской слободе идет строительство дорог. Тротуар выкладывают светло-серой брусчаткой. А на проезжей части укладывают бетонные плиты, и уже на такую крепкую основу будут заливать асфальт.На улице Каюма Насыри демонтированы трамвайные пути, снято покрытие с дороги и тротуаров. Здесь собираются установить восьмиметровые опоры освещения «под старину», а на тротуарах будет уложено четыре вида клинкерной брусчатки, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Первый этап по благоустройству трех кварталов Старо-Татарской слободы, ограниченных улицами Татарстан, Каюма Насыри, Сафьян и Марджани, будет завершен к Универсиаде.