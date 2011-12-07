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Старая Казань обновляется ежечасно

Наш город преображается настолько стремительно, что хочется запечатлеть для потомков каждый ускользающий миг. Поэтому мы продолжаем наши фотопрогулки по Казани.

На этот раз мы проложили маршрут через Старо-Татарскую слободу. Один из главных центров притяжения в легендарном уголке старого города - мечеть Марджани.
- Работа идет практически круглосуточно. Специально для работы в ночное время поставлены прожекторы. Объекты у нашей бригады серьезные и очень ответственные - сама мечеть и пять домов возле нее. Сейчас приводим в порядок фасады. Стараемся успеть к Универсиаде, - рассказал прораб Ильшат Вафин. Около мечети планируется создать уютную пешеходную зону, которая, возможно, станет любимым местом семейного отдыха казанцев. Недалеко от мечети, на улице Каюма Насыри, под №10 находится дом ученого-просветителя XIX века Шигабуддина Марджани. Когда-то он был местом настоящего паломничества, сюда приходили известные ученые, писатели, музыканты... До недавнего времени это двухэтажное деревянное строение пребывало в полуразрушенном состоянии. Дом несколько раз горел, у него обрушилась крыша, а резные ворота безвозвратно утрачены. Дом Марджани и еще несколько образцов деревянного зодчества реставрирует Министерство лесного хозяйства РТ. Буквально из руин возрождаются на этой улице исторические усадьбы Кушаевых и Казаковых. Их реставрацией занимается «КамаСтройИнвест». Полным ходом в Старо-Татарской слободе идет строительство дорог. Тротуар выкладывают светло-серой брусчаткой. А на проезжей части укладывают бетонные плиты, и уже на такую крепкую основу будут заливать асфальт.На улице Каюма Насыри демонтированы трамвайные пути,  снято покрытие с дороги и тротуаров. Здесь собираются установить восьмиметровые опоры освещения «под старину», а на тротуарах будет уложено четыре вида клинкерной брусчатки, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Первый этап по благоустройству трех кварталов Старо-Татарской слободы, ограниченных улицами Татарстан, Каюма Насыри, Сафьян и Марджани, будет завершен к Универсиаде.

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