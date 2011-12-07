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«Метроэлектротранс» проводит полную проверку всех казанских трамваев

Интервалы движения трамваев увеличены до 10-15 минут.

После многочисленных жалоб от пассажиров на частые инциденты, МУП «Метроэлектротранс» Казани проводит проверку всего подвижного состава на техническое состояние и оснащённость средствами безопасности, сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении говорится, что не всех жителей города устраивает качество обслуживания, поэтому в летний период, когда пассажиропоток снижен, было принято решение провести проверку всего подвижного состава.

«Если будет необходимость, МУП „Метроэлектротранс“ обратится и на завод-производитель трамваев, для устранения выявленных моментов» — добавили в МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас интервалы движения трамваев увеличены до 10-15 минут. Предприятие извиняется за временные неудобства, если придётся потратить дольше времени на ожидание.

КВ
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