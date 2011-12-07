Сёрфинг, музыка и танцы: на озере Кабан прошёл Sup fest Kazan

Местом проведения первого подобного мероприятия в республике стало озеро Кабан, имеющее крайне удачное расположение и протяженность для водного веселья.

Популяризировать серфинг или, как его называют организаторы, сапсерфинг (разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом виде серфинга) на территории Татарстана были призваны не только горожане, но и все желающие. Таким образом к моменту начала заплыва перед собравшимися зрителями предстали более сотни участников фестиваля в различных костюмах. Тут были и балерины, и египетские фараоны, и гигантские бананы. Замечена была на одной из досок и собака. Водная забава была ей явно по душе. Четвероногий напарник спортсменки спокойно воспринимал летящие со всех сторон брызги.

Географическая принадлежность участников безусловно склонялась в пользу жителей Казани, однако были и спортсмены-любители из Самары, Ижевска и Уфы.

Для тех, кто решил провести выходной день в центре возле воды, но не имел желания принимать непосредственное участие в заплыве, организаторы предусмотрели детскую площадку, зону для активной разминки и зарядки, музыкальную программу на сцене, а также бесплатные напитки от партнеров. Любителей популярной музыки порадовали музыканты из кавер-группы «Однажды», исполнившие горячие хиты.

Сам костюмированный заезд продолжался менее часа (сначала в сторону театра им. Г.Камала, а затем обратно к стартовой точке). По его завершении состоялась церемония награждения участников. На пьедестал приглашались также спортсмены-профессионалы, которые первыми, с утра, выясняли, кто из них лучше и быстрее во владении искусством управления доской на воде. Но больше всего внимания было приковано, конечно же, к участникам костюмированного заплыва. Особенно хочется похвалить организаторов за то, что они предусмотрели отдельную награду в виде кубка для участницы соревнований с милейшей собакой, которая уверенно стояла на доске и стала фаворитом зрителей.

Хорошее настроение, море веселья и радость на лицах пришедших - все это мы снова сможем увидеть следующим летом. Фестиваль планирует стать ежегодным.