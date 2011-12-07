Мэр Казани Ильсур Метшин посетил праздник «День соседей», который жители домов устроили по случаю завершения капремонта дворов по улице Химиков. Об этом передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Сообщается, что проект был разработан студентами и преподавателями КГАСУ по просьбе администрации Кировского и Московского районов. Общественное пространство микрорайона, примыкающего к ДК «Юность», стало настоящей точкой притяжения для жителей не только близлежащих домов, но и для соседних поселков, отметил глава администрации Сергей Миронов.

Отдельное внимание было уделено цветовому решению. Сейчас во дворе преобладают яркие краски, основным цветом является оранжевый. На площадке обновили асфальт, озеленили пространство, установили спортивную площадку, зону для детей и для отдыха.