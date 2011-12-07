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Пожарные спасли 74-летнюю женщину из горящей квартиры в Казани

Пожар произошел накануне ночью в Приволжском районе города.

Минувшей ночью пожарные в Казани устраняли возгорание в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел накануне в доме, распложённом по улице Ватутина, 1. Горела квартира на 3 этаже. До приезда спасателей огонь успел уничтожить всю кухонную мебель. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

В зоне сильного задымления пожарные обнаружили женщину 1947 года рождения. Они надели на нее дыхательную маску и вывели ее по лестничному маршу на улицу.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


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