Пожарные спасли 74-летнюю женщину из горящей квартиры в Казани

Минувшей ночью пожарные в Казани устраняли возгорание в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел накануне в доме, распложённом по улице Ватутина, 1. Горела квартира на 3 этаже. До приезда спасателей огонь успел уничтожить всю кухонную мебель. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

В зоне сильного задымления пожарные обнаружили женщину 1947 года рождения. Они надели на нее дыхательную маску и вывели ее по лестничному маршу на улицу.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



