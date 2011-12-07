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Вторая ветка метро в Казани будет запущена в 2027 году

На второй линии планируется строительство четырех станций.

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков рассказал о строительстве второй ветки казанского метрополитена. Она будет запущена в 2027 году, сообщает «Татарстан24».

Планируется, что на второй линии будет четыре станции. «Она решит проблемы микрорайона Азино. Станции пойдут от торгового центра „Мега“, затем по улицам Сахарова и Фучика до пересадочной станции Дубравная», - сказал он.

По его словам, станции носят пока рабочие названия. Окончательные их наименования будут решены путем голосования. После он добавил, что генпланом города предусмотрено строительство трех линий метрополитена, которые включают в себя 26 станций.

КВ
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