В столице РТ начали проводить подачу тепла

В Казани начался отопительный сезон. Тепло включили уже в учреждениях образования и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Ильсур Метшин поручил организовать пуск тепла Комитету ЖКХ и главам администраций исходя из прогнозов синоптиков.

Сейчас, по информации пресс-службы исполкома, подача тепла начнется во все объекты, в том числе в многоквартирные жилые дома. В сообщении отметили, что перевод отопительных систем в рабочий режим отводится до двух недель. Пока проводятся работы по регулировке и отладке теплоснабжения

Также известно, что все крупные источники теплоснабжения, в том числе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, крупные районные котельные КТС «Савиново», «Горки», «Азино», 135 котельных АО «Казэнерго» и 50 ведомственных котельных готовы к зимнему сезону.