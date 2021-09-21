«Ничего не горит. Просто заниматься некому»: владелец особняк на берегу Кабана объяснил, почему продает его

В Казани продают памятник истории 19 века. В трехэтажном доме сейчас размещен ресторан. Здание площадью 1 138.2 кв. м выставлено в продажу на сайте «Авито» за 299, 9 млн рублей.

В объявлении сайта о продажи его дома значится, что в 2014 году была проведена полная реставрация исторического объекта. Сейчас помимо ресторана Simurg на первом этаже, здание имеет летнюю веранду и собственную парковку.

Корреспондент «Казанских ведомостей» посетила территорию особняка. С первого взгляда здание выглядит неприступным, так оно и есть. Ворота на территорию закрыты, а первый в Казани премиальный халяль-ресторан Simurg давно не принимает гостей.

Известно, что дом купца уже выставлялся на торгах в 2019 года из-за банкротства. Тогда стоимость особняка оценивали в 168 млн. рублей. Мы дозвонились до собственника исторического памятника, чтобы взять комментарии о продажи дома.

«Мы поставили хорошую стоимость и потихоньку продаем. Ничего не горит. Просто заниматься некому», — объяснил корреспонденту «КВ» свое решение собственник здания, отметив что кроме охранного обязательства здания какие-либо ограничения отсутствуют.

«Никаких юридических или финансовых проблем. Более того, у нас уже есть два заинтересованных покупателя» — добавляет владелец исторического дома.