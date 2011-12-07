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Волонтеры устроят субботник в Горкинско-Ометьевском лесу

Принять участие могут и команды образовательных учреждений города.

В Казани 23 сентября состоится субботник в Горкинско-Ометьевском лесу. Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Экодежурный по стране». Об этом сообщается на странице Экоцентра «Дом» в Instagram.

Волонтеры проведут уборку совместно с юными экоактивистами из общественных учреждений. После мероприятия весь собранный мусор взвесят и определят победителя. Регистрация участников ведется по ссылке. Начало мероприятия запланировано на 14:00, 23 сентября.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на Лебяжьих озерах волонтеры планировали пересадить 300 ирисов. Следующую подобную акцию планируют провести весной 2022 года.

КВ
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