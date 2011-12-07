В 2021 году в Казани пройдет форум «Россия — спортивная держава»

Международный форум «Россия — спортивная держава» был впервые проведен в Казани в 2009 году после учреждения соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Крупнейшая дискуссионная площадка, посвященная физкультуре и спорту, поочередно организовывалась в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Владимирской области, Ульяновске и Нижнем Новгороде. Ежегодно форум посещают не менее 3 тысяч участников.

В будущем году местом проведения форума должен был стать Екатеринбург. Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Раппопорта, в связи с пандемией власти области были вынуждены пойти на отмену события. Таким образом, оно было перенесено в Казань.