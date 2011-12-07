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В Казани этой зимой вывезли в два раза меньше снега

С начала зимы с улиц города вывезли 188 тысяч тонн снега.

С улиц Казани с начала зимы вывезли 188 тысяч тонн снега, сообщает пресс-служба исполкома.

«Этой зимой уборкой тротуаров и пешеходных улиц занимались около 600 дорожных рабочих и 90 единиц малой техники. Парк снегоуборочной техники насчитывает 550 единиц», — уточнили в мэрии.

Напомним, что только за два месяца прошлой зимы с городских улиц вывезли около 400 тысяч тонн снега, что в два раза больше нынешних показателей. В уборке снега в 2019 участвовало 615 единиц спецтехники, а в самые заснеженные дни — до 750.

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