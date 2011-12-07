В Казани состоялась акция «Военная служба по контракту — твой выбор»

Сегодня в Казани прошла акция «Военная служба по контракту — твой выбор». Столица РТ становится организатором мероприятия уже не первый раз: менялись локации и зрелищная часть. В субботу посетителей ждали на территории Казанского высшего танкового командного училища.

Здесь была развернута экспозиция военной техники разных лет, а также пункт отбора на военную службу по контракту и в Танковое училище. С приветственным словом перед гостями выступил начальник училища, генерал-майор Кирилл Кулаков, а также состоялась торжественная церемония возложения гирлянды к памятнику героям-танкистами.

В конце официальной части клятву принесли юнармейцы из нескольких школ столицы РТ.

На территории Танкового училища посетители смогли ознакомиться с бытом курсантов, образцами стрелкового оружия и амуниции, проверить точность своей стрельбы и тире и, конечно же, отведать солдатской каши.