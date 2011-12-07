В казанском парке Победы из-за жалоб горожан убрали детский аттракцион «паровозик»

В парке Победы перестал курсировать детский паровозик из-за жалоб местных жителей. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе дирекции парков и скверов Казани.

«Решение не проводить аукцион на размещение аттракциона „детский паровозик“ в Парке Победы принято в связи с многочисленными жалобами горожан на то, что аттракцион мешает их свободному и безопасному передвижению в парке», — говорится в сообщении.

Помимо этого был демонтирован батут в парке Урицкого. Решение не размещать аттракцион на территории общественного пространства обусловлено отсутствием свободной площадки. Установка батута в парке нанесет урон газону и зеленым насаждениям, объяснили в пресс-службе.